Армию Индии заинтересовали российские танки «Армата»

https://static.news.ru/photo/c9faa77c-b7cd-11ea-8823-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армия Индии проявила интерес к российским танкам на базе платформы «Армата». Специалисты рассматривают возможность покупки техники из РФ.

Ведётся подготовка изделия к экспорту. Интерес к нему проявила Индия, — говорится в сообщении.

На данный момент российские техники анализируют, что из оборудования отечественного танка может пойти на экспорт, а что нет. По данным издания Indian Defence News, в 2018 году Индия планировала закупить около 1770 единиц военной техники. Речь шла о замене устаревших Т-72.

Данное приобретение позволит Индии получить превосходство над КНР. Появление танков Т-14 «Армата» даст стране неоспоримое преимущество, считают эксперты.

Хотя превосходство танков Т-90МС вооружённых сил Индии над китайскими танками ранее было гарантировано, появление более новых танков Type 99А и планы усовершенствования бронемашин Пакистана угрожают имеющемуся сейчас преимуществу Индии, — заявили аналитики.

Как ранее писал NEWS.ru, в США назвали главный недостаток производства танков Т-90С в Индии. Расходы на обслуживание этой техники после выпуска в три раза превышают цену на производство боевой единицы.