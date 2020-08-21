Армия РФ получила новые ЗРК «Штиль-1» и арктический «Тор»

https://static.news.ru/photo/27290260-e517-11ea-b458-fa163e074e61_660.jpg Тор-М2ДТ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия приняла на вооружение зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ». Об этом сообщил председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков.

В интервью журналу «Оборона России» он уточнил, что «Штиль» отправился на фрегаты ВМФ проекта 11356, а «Тор» — в сухопутные и береговые войска ВМФ

«Штиль-1» представляет собой ЗРК средней дальности с вертикальным стартом управляемых ракет для организации круговой обороны кораблей от всех возможных средств воздушного нападения и для нанесения ударов по надводным целям противника. В свою очередь, арктический «Тор» — это ЗРК малой дальности, созданный специально для работы при температуре до −50 градусов.

Как ранее писал NEWS.ru, китайское издание Sina заявило, что ЗРК «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты. Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.