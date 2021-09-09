«Угроза Западу»: в США сравнили новые истребители России и Китая

Аналитики в США проанализировали боевые характеристики самых известных иностранных самолётов, сравнив российский Су-75 Checkmate с китайским истребителем J-10C. По их данным, российское судно может стать «гораздо большей угрозой интересам Запада», нежели китайский, несмотря на преимущества ракет КНР, которыми оснащена вся их техника. Об этом пишет журнал Military Watch.

Авторы материала отмечают , что Су-75 и J-10C являются доступной альтернативой двухдвигательным истребителям пятого поколения и могут нести современные ракеты малой дальности класса «воздух-воздух». Кроме того, китайская ракета PL-10 также способна поражать цели под «экстремальными углами». Среди ракет большой дальности одними из лучших являются российские ракеты Р-37М, но их высокая стоимость мешает широкому производству. Китайская же ракета PL-15 производится в гораздо больших масштабах и устанавливается на большинство самолётов.

По мнению авторов, Су-75 может получить модификацию двигателя «Изделие 30», который создаётся для Су-57. В этом случае вооружённость и манёвренность российского самолёта будет выше, чем у J-10C. Ещё одним преимуществом Checkmate может стать низкая радиолокационная заметность, и в итоге российский самолёт может стать «гораздо большей угрозой интересам Запада», нежели китайский. Авторы отметили, что Checkmate ориентирован на экспортный рынок, где может стать самым дешёвым из самолётов класса стелс.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Checkmate позволит России побороться с США в воздухе и на геополитической арене. Его единственным конкурентом является F-35, который является самым мощным самолётом на вооружении США и пользуется спросом в мире. При этом Москва собирается продвигать Су-75 в ОАЭ, Аргентине, Индии и Вьетнаме, которые сотрудничают с Вашингтоном в сфере обороны, предлагая свой самолёт за сумму до $30 млн против $120 млн, которые стоит F-35.