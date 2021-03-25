Американский истребитель F-35B подбил сам себя

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Установленная на самолёте F-35B Корпуса морской пехоты США пушка по невыясненным причинам произвела залп. Снаряд попал в саму машину.

Инцидент произошёл 12 марта, однако о нём стало известно только сейчас. Истребитель находился в воздухе в районе полигона Юма (штат Аризона). Самолёт получил значительные повреждения, пострадал его фюзеляж. Пилоту при этом удалось избежать травм и он смог благополучно приземлить машину на базе, пишет The Drive.

Центр морской безопасности Соединённых Штатов отнёс это происшествие к проблемам класса А. Такой уровень присваивается инцидентам, в результате которых погибли один или несколько человек, либо в случае нанесения ущерба на сумму более $2,5 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пентагон заказал строительство 478 истребителей-бомбардировщиков для вооружения ВВС, ВМФ и Корпуса морской пехоты. Об этом рассказала заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Кроме того, американское военное ведомство заказывает производство самолётов F-35A, F-35B и F-35C, однако их количество не уточняется. Общая стоимость контракта составила $34 млрд.