Американский эксперт похвалил российскую подлодку за бесшумность

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Американский публицист Калеб Ларсон, освещающий тему вооружений, в статье для National Interest похвалил российских инженеров, создавших новейшую силовую установку для подводной лодки проекта «Лада». Субмарина настолько бесшумна, что потенциальный противник практически не способен заметить её приближение, отмечает эксперт.

В материале указывается, что корпус подлодки имеет каплевидную форму, благодаря чему она крайне эффективна с точки зрения аэродинамики. Силуэт «Лады» позволяет ей избегать турбулентности. Водородно-кислородный топливный элемент, вырабатывающий электричество для винтов, также вносит значительный вклад в беспрецедентную бесшумность субмарины. «Лада», как и другие дизель-электрические подлодки, оснащена дизельными генераторами, однако лязгающего шума двигателя удаётся избегать за счёт выработки электроэнергии с помощью химической реакции. «Лада» может быть тише атомных субмарин, так как в последних перегоняющий хладагент для охлаждения реактора работает относительно громко.

Россия в настоящее время выпускает дизель-электрические подлодки двух типов — проекта 636.3 «Варшавянка» и 677 «Лада». Первый тип создан на основе советского проекта 877 «Палтус», шесть таких субмарин уже поступили на вооружение Черноморского флота, ещё шесть к 2024 году предполагается отправить на Тихоокеанский флот.

Ранее американский аналитик в сфере вооружений Томас Ньюдик заявил, что новая атомная субмарина «Казань» служит доказательством значительного прогресса в развитии подводного флота России. По словам специалиста, новые российские АПЛ станут крайне опасными противниками для сил США и НАТО. «Казань», недавно введённая в эксплуатацию, стала головной подлодкой проекта «Ясень-М», который, в свою очередь, является развитием проекта 885 «Ясень».