Американские истребители-бомбардировщики смогут применять атомные бомбы

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Сандийские национальные лаборатории (SNL) провели тестирование американских истребителей-бомбардировщиков F-15E Strike Eagle. По словам экспертов, последние смогут применять в бою атомные бомбы.

Сандийские национальные лаборатории и Военно-воздушные силы (ВВС) США провели полномасштабную демонстрацию функционирования комплекса в ходе реалистичного испытания. В процессе мероприятия были показаны работа экипажа, функционирование подвесных устройств, условия сброса макета бомбы и функционирование оружия, — цитирует сообщение ТАСС.

Испытатели подчеркнули, что отработали функционирование B61-12 на всех этапах применения. Они выразили абсолютную уверенность в том, что бомба совместима с воздушным судном.

NEWS.ru писал ранее, что вблизи российских границ были замечены два стратегических бомбардировщика США.