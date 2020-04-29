Вблизи границ России пролетели два стратегических бомбардировщика США

https://static.news.ru/photo/efa84e68-8adf-11ea-8dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Timothy Moore/Us Air/Global Look Press

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B совершили полёт вблизи российского Дальнего Востока.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, поднявшиеся с авиабазы Эллсворт в штате Южная Дакота самолёты, после транстихоокеанского перелета прошли вдоль восточного побережья Камчатки и Курильских островов. После этого, пролетев вдоль побережья Японии до острова Окинава, бомбардировщики B-1B легли на обратный курс по тому же маршруту.

Отмечается, что беспосадочный полет продолжался около 29 часов. При этом бомбардировщики несколько раз пополняли запас топлива с помощью американских самолетов-заправщиков.

Как писал NEWS.ru ранее, российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал бомбардировщик Ту-95МС, встретился в небе с американским F-16. Запись полёта была опубликована на видеохостинге YouTube.