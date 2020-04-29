Вблизи границ России пролетели два стратегических бомбардировщика США

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B совершили полёт вблизи российского Дальнего Востока.
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Отмечается, что беспосадочный полет продолжался около 29 часов. При этом бомбардировщики несколько раз пополняли запас топлива с помощью американских самолетов-заправщиков.
Как писал NEWS.ru ранее, российский пилот истребителя-перехватчика МиГ-31, который сопровождал бомбардировщик Ту-95МС, встретился в небе с американским F-16. Запись полёта была опубликована на видеохостинге YouTube.
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