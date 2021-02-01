Американцы сняли полёт Су-24 возле эсминца «Дональд Кук»

https://static.news.ru/photo/df6c3caa-6471-11eb-9d88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появились кадры пролёта российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 рядом с эсминцем «Дональд Кук» армии США. Кадры были обнародованы служащими Шестого американского флота.

23 января 2021 года стало известно, что эсминец «Дональд Кук» ВМС США вошёл в Чёрное море. За ним сразу начали следить силы и средства ЧФ РФ. 28 января в акватории появился ещё один «американец» — эсминец «Портер». В НАТО заявили, что два корабля прибыли в регион из-за «наращивания Россией военной мощи».

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.



Today, #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby. #PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021

Представители Шестого американского флота подчеркнули, что ВМС Штатов регулярно проводят работы в Чёрном море. Делается это в интересах НАТО, союзников и партнёров, чтобы обеспечить в регионе необходимый уровень безопасности и стабильности.

Сегодня эсминец работает в международных водах в Чёрном море, а российский Су-24 совершает низкий проход около него, — написано на странице ведомства в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, после захода в акваторию Чёрного моря двух эсминцев США российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл манёвры, включавшие учебный бой, рассказали в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) РФ. По словам военных, экипаж ракетно-артиллерийской части корабля отработал подготовку и приведение оружия в готовность к применению.

Кроме того, личный состав уничтожил условного противника, роль которого сыграла имитированная цель.