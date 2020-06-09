«Алмаз-Антей» поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350

https://static.news.ru/photo/4a6c7ef8-aa40-11ea-9167-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский концерн «Алмаз-Антей» по новым контрактам с Министерством обороны РФ до 2023 года должен поставить три полка зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и четыре комплекта ЗРС С-350 «Витязь».

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трёх полков ЗРС С-400 «Триумф» и четырёх комплектов ЗРС С-350 «Витязь», — цитирует ТАСС сообщение концерна.

Система С-400 «Триумф» защищает от ударов стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Комплекс С-350 «Витязь» предназначен для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

Как писал NEWS.ru, по данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), российский концерн ВКО «Алмаз-Антей» занял девятое место в мире по продажам оружия в 2018 году. Помимо него, в топ-100 этого рейтинга попали ещё девять компаний из РФ. Объединённая авиастроительная корпорация заняла в этом рейтинге 15-е место, Объединённая судостроительная корпорация — 18-е, а корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — 26-е. На первые позиции вышли американские компании: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.