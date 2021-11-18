«Адмирал Горшков» провёл успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Корабль Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как сообщили в Минобороны России, полёт прошёл в соответствии с заданными параметрами, ракета поразила цель в акватории Белого моря прямым попаданием.

Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря, — сказали в ведомстве.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота. О проведённых успешных испытаниях министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Ранее Путин сообщил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подходят к концу. ВМФ новую разработку получит с 2022 года. Он напомнил, что это передовое вооружение на десятилетия обеспечило высокий уровень военной безопасности страны.

Новая гиперзвуковая ракета будет размещаться на кораблях ВМФ России. Данное вооружение, по оценкам специалистов, даст неоспоримые преимущества российскому флоту против любого вида надводной цели. Ракеты «Циркон» способны развивать скорость до девяти махов, что в девять раз выше скорости звука и более 10 тысяч км/ч.