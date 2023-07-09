Жителей новых регионов предупредили об угрозе выдворения Сенатор Басюк: жителей новых регионов без гражданства России или ВНЖ могут выдворить из страны

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Сенатор от Херсонской области Константин Басюк в своем Telegram-канале напомнил жителям новых регионов России, имеющим украинское гражданство, о необходимости определиться со своим правовым статусом. Он предупредил, что в противном случае им может грозить выдворение за пределы страны.

Сенатор пояснил, что указанные лица могут оформить вид на жительство или получить гражданство России. При этом Басюк подчеркнул, что сделать это нужно до конца текущего года.

В случае если иностранный гражданин не оформит какой-либо статус в России, то в отношении него могут вступать в силу меры административного воздействия, в том числе выдворение, — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нина Останина призвала правительство России взять на себя вопросы обеспечивания гарантированными финансовыми доходами жителей новых регионов. Она отметила, что население этих территорий до сих пор не приравнено к россиянам по социальным льготам. Парламентарий подчеркнула, что необходимо расширить помощь не только мобилизованным, но и семьям, которые оказались в опасной ситуации.