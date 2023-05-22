«Ждет печальная участь»: в ГД ответили на возможный выход Армении из ОДКБ Депутат ГД Водолацкий: никто не сможет защитить Армению в случае ее выхода из ОДКБ

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Если Армения окончательно решит выйти из Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), ее никто не сможет защитить в будущем, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. По его словам, Армения уже теряет свой суверенитет из-за контактов со странами Запада. Депутат считает, что перед выходом республики из ОДКБ власти должны спросить у жителей, готовы ли они погибать за западноевропейские ценности.

Если премьер-министр после посещения западноевропейских стран примет такое решение, то нужно спросить мнение граждан Армении, готовы ли они погибать за западноевропейские ценности и хотят ли они, чтобы культивировалась культура ЛГБТ, однополые семьи и другие вопросы. <...> Если Пашинян станет выполнять те же заказы, что и на Украине, то его ждет печальная участь, как и саму Армению, которую никто защитить не сможет при выходе из ОДКБ, — уверен Водолацкий.

Он утверждает, что сейчас Ереван повторяет «подвиг» Киева и старательно заигрывает со странами Европы. Тем не менее депутат считает, что Россия не имеет права вмешиваться во внутренние дела другой страны и окончательное решение на этот счет будет оставаться за народом.

Ранее Пашинян заявил, что Армения может принять решение о выходе из ОДКБ, если сочтет ее «недействующей». По его словам, если это произойдет, Ереван сам будет решать вопросы безопасности республики.