«Ищут предателей»: в ГД отреагировали на инцидент с дипломатом в Польше Депутат Госдумы Новиков раскритиковал МИД Польши из-за требования к послу РФ осудить референдумы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с NEWS.ru раскритиковал действия польского МИД, который ранее потребовал от российского посла Сергея Андреева осудить референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Депутат назвал произошедшее «желанием Варшавы прощупать нашего дипломата на предмет предательства и государственной измены».

По мнению Новикова, это не очень хороший сигнал, который говорит о «хамской позиции» большинства в польском и европейском руководстве. Парламентарий также отметил, что в советское время западные политики не часто опускались до «откровенно пошлых и вызывающих действий».

В случае с Польшей это попытка, скажем прямо, прощупать нашего дипломата на предмет предательства и государственной измены. Но тем не менее они пошли на этот шаг, несмотря на все возможные потери и репутационные издержки. В то же время наш дипломат честно сказал о том, что произошло, и заявил о неприемлемости подобного рода действий со стороны польских властей. В любом случае это очень нехороший сигнал, — заявил Новиков.

По его словам, данный инцидент является не чьим-то личным хамством, а позицией все большего количества людей, организаций, правительств и стран, которые «могут общаться с Россией с таких хамских позиций».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства Евгений Иванов ранее отметил, что требование МИД Польши к Андрееву осудить референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей является очевидной провокацией и беспрецедентным случаем. Андреев сообщил, что отношения между Варшавой и Москвой фактически заморожены.