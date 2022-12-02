Зампостпреда России в ООН рассказал об отношении иностранных коллег Полянский: российские дипломаты поддерживают общение с 99,9% коллег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные дипломаты при ООН прекрасно понимают сложность сложившейся международной ситуации и поддерживают российских коллег в личном общении, рассказал Lenta.ru первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, несмотря на западную агрессивную риторику, с большинством коллег удается сохранить нормальные отношения в личных беседах.

[Иностранные коллеги] прекрасно понимают, что нам непросто сейчас в этой ситуации. Они видят, что мы стараемся, и чисто по-человечески очень многие нам сочувствуют и высказывают сопереживание. Если мы не обсуждаем политические вопросы, то у нас остаются ровные, нормальные отношения с подавляющим большинством наших коллег — наверное, с 99,9%, — заявил дипломат.

Полянский отметил, что вне работы российские дипломаты могут спокойно поговорить об украинском кризисе и других проблемных моментах, чтобы лучше понять друг друга. Однако как только их разговоры попадают в эфир, поведение дипломатов меняется и они совершают поступки, которые можно расценивать исключительно как пиар, включая «грозные выступления» и «настоящие истерики» по отношению к России.

Ранее Полянский сообщил, что постоянное представительство России при ООН никак не взаимодействовало с постпредом Украины Сергеем Кислицей с момента его прибытия в Нью-Йорк. По его словам, Кислица был «крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком» еще до начала боевых действий на Украине и не был заинтересован в каком-либо диалоге с Россией. Кроме того, он не пользовался и не пользуется популярностью в местном дипкорпусе ООН, хотя и оказался сейчас в центре внимания.