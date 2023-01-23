Законопроект о возможности голосования с 16 лет вернули разработчикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернул разработчикам законопроект о возможности голосования с 16 лет, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности. Причиной такого решения стало отсутствие отзыва кабмина.

Инициативу о внесении изменений в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» выдвинули депутаты от фракции ЛДПР. Согласно пояснительной записке к проекту, уменьшение возраста голосующих помогло бы «вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах». Кроме того, разработчики считают, что «многие молодые люди сейчас „созревают“ гораздо раньше, чем принято считать, поэтому наделение граждан политическими правами можно считать вполне обоснованным».

Наделение 16-летних россиян правом голоса для участия в политических выборах обсуждают на протяжении нескольких лет. В 2019 году член конституционного комитета Совета Федерации Елена Афанасьева заявляла, что молодежь хочет участвовать в жизни страны, а власть нуждается в их голосах. Кроме того, парламентарий заверила, что инициатива прежде всего направлена на ликвидацию политической безграмотности жителей России.