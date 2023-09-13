Захарова высмеяла Подоляка за слова об Индии и Китае

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая. Она сделала акцент на словах украинского политика о том, что в Индии могут не понимать, как выглядит современный мир, и сделала предположение о его видении Киевом.

Стоящий на трех свиньях плоский диск с надписью: «Украина», угадала? — написала Захарова.

Ранее на слова Подоляка отреагировал МИД КНР. Представитель внешнеполитического ведомства Мао Нин потребовала разъяснений от советника главы офиса Зеленского. Она также подчеркнула, что Китай всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу, призывал к перемирию между участниками конфликта и продвигал идею политического урегулирования кризиса.

Подоляк раскритиковал интеллектуальный потенциал Китая и Индии накануне. По его словам, власти этих стран «не анализируют последствия собственных шагов». Он также добавил, что Китай и Индия «эффективно зарабатывают» на украинском конфликте.