Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:35

Захарова заявила, что Россия заранее знала о преступлениях Эпштейна

Захарова восхитилась тем, что Россия не стала участвовать в «бале вампиров»

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Внешняя политика России выдержала давление, и страна не стала участвовать в «бале вампиров», сохранив приверженность традиционным ценностям, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, после раскрытия файлов американского финансиста Джеффри Эпштейна стало очевидно: все, о чем Россия предупреждала ранее, подтвердилось.

Какое счастье осознавать, что наша внешняя политика, будучи критикуема на тот момент. Какое счастье, что мы не поддались на вот эти увещевания и донесли нашу позицию и до мировой общественности, и до нашего общества. Не дали, так сказать, этому 100% «балу вампиров» восторжествовать, — сказала дипломат.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что публикации в западных СМИ о якобы возможной связи Эпштейна с российскими спецслужбами отдают «желтизной». Также журналисты не исключили, что финансист мог действовать и в интересах Израиля, организовывая встречи для «некоторых из самых влиятельных людей мира».

До этого полиция Великобритании начала изучать информацию о том, что принц Эндрю якобы передавал конфиденциальную информацию Эпштейну. Речь идет о периоде с 2001 по 2011 год, когда член королевской семьи занимал должность специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям.

