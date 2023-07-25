Захарова указала на лицемерие США после гибели военкора Журавлева Захарова призвала США открыто назвать ответственных за гибель военкора Журавлева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цветы с фотографией погибшего корреспондента Ростислава Журавлева у здания информационного агентства «Россия сегодня».

США ведут лицемерную политику, с одной стороны осуждая любые атаки на представителей прессы, а с другой финансируя тех, кто эти атаки совершает, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на комментарий американского постпреда при ОБСЕ Майкла Карпентера о гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. По словам дипломата, Вашингтону следует открыто называть не только имя жертвы, но и имя агрессора.

Во-первых, у «любых атак» есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает, — написала Захарова.

Она подчеркнула, что сейчас Соединенные Штаты открыто финансируют террористическую деятельность Киева и не могут осуждать атаки, организованные «на их собственные средства».

О гибели военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне проведения спецоперации стало известно в субботу, 22 июля. Журналист погиб недалеко от населенного пункта Пятихатки в результате разрыва кассетного суббоеприпаса. Позднее выяснилось, что военкор двигался в гражданском автомобиле, который и попал под обстрел ВСУ.

Правоохранители возбудили уголовное дело в связи с произошедшим. По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина журналиста посмертно представят к ведомственной награде «Доблесть и отвага».