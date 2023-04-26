Захарова удивилась присутствию родственников Уилана в Совбезе ООН Захарова назвала странным присутствие родственников Уилана на заседании Совбеза ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова назвала странным присутствие родственников осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на заседании Совбеза ООН. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik она подчеркнула, что Вашингтон сам не включил Уилана в список обмена заключенными.

Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета Безопасности ООН, посвященное многосторонности, — отметила Захарова.

Она напомнила, что недавно состоялся обмен заключенными между Россией и США. Американская сторона вместо Уилана выбрала баскетболистку Бриттни Грайнер, которая получила в РФ срок за провоз наркотиков.

Это же американцы сами сделали — те, кто сейчас находится в Белом доме. Они же его не поменяли. Они его не включили в этот обмен, — сказала представитель МИД.

Ранее бывший американский министр и дипломат Билл Ричардсон допустил, что Уилан может быть освобожден в 2023 году в рамках обмена заключенными между РФ соотечественника пока нет.

Уилана задержали в декабре 2018 года в Москве при попытке получить сведения об абитуриентах учебного заведения ФСБ России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже, суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Срок американец отбывает колонии строгого режима.