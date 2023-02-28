Стало известно, когда шпиона Пола Уилана могут отпустить на свободу Переговорщик Ричардсон допустил освобождение американца Пола Уилана в 2023 году

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы, обвиняемый в шпионаже против РФ

Американец Пол Уилан, приговоренный в России к 16 годам тюрьмы за шпионаж, может выйти на свободу уже в 2023 году в рамках обмена заключенными между РФ и США, считает бывший американский министр и дипломат Билл Ричардсон. Он заявил ТАСС, что преисполнен оптимизмом относительно дальнейшей судьбы Уилана. По словам Ричардсона, когда в прошлом году он предрек освобождение американцев Тревора Рида и Бриттни Грайнер, над ним смеялись, но в итоге его прогнозы сбылись. Вместе с тем он признал, что пока ощутимого прогресса в вопросе освобождения Уилана пока нет.

Я оптимистично настроен по поводу того, что в нынешнем календарном году Пол Уилан освободится. Считаю, что это будет обмен заключенными. <...> Однако в настоящее время, думаю, из-за того, что отношения между Россией и США, к сожалению, нехороши, не достигнут значительный прогресс, — сказал Ричардсон.

Переговорщик выразил надежду, что между США и Россией состоятся и другие обмены. При этом он усомнился в том, что в списки на обмен могут включить россиянина, приговоренного к пожизненному сроку в Германии по делу об убийстве бывшего чеченского боевика, грузина Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в августе 2019 года в берлинском парке.

Уилана задержали в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» в Москве. В отношении американца, также имеющего гражданство Канады, Ирландии и Британии, возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. Позже прокурор Сергей Лукоянов рассказал, что Уилана задержали при попытке получить сведения об абитуриентах учебного заведения ФСБ России. Впоследствии Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима.