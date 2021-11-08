Стало известно, за что задержали Пола Уилана

Осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан был задержан, когда пытался получить сведения об абитуриентах из учебного заведения ФСБ России. Название и место дислокации учебного заведения не уточняются, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Сергея Лукоянова.

Позже Лукоянов уточнил , что имел в виду обучающихся в учебном заведении ФСБ. Кроме того, стало известно, что Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде признал законным отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осуждённого за шпионаж Пола Уилана в США. Адвокаты настаивали на участии Уилана в суде, однако заседание прошло без него.

Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в московской гостинице «Метрополь» и затем обвинён по статье «Шпионаж», его приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Защита Уилана заявила о намерении ходатайствовать о его переводе в США, чтобы осуждённый мог отбывать наказание на родине. При этом руководство колонии, где находится подзащитный, до сих пор не позволило поговорить с ним по телефону.

Ранее Пол Уилан попросил президента США Джо Байдена вернуть его домой и заявил, что задержан несправедливо.

Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть вопрос об обмене заключёнными между РФ и США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC. Речь идёт в том числе о Треворе Риде, который в 2019 году был осуждён на девять лет за нападение на российского полицейского, и Поле Уилане.