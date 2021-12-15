В Берлине допустили выдачу России осуждённого за убийство Хангошвили

Представитель Берлинского суда сообщила, что выдача осуждённого в ФРГ на пожизненное заключение россиянина Вадима Соколова возможна. Убийцу грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили, который был соратником Шамиля Басаева, могут вернуть на родину. Об этом пишет ТАСС.

Вадим Соколов polizei.de

Тем не менее представитель суда отметила , что решать этот вопрос будут уже другие инстанции. На текущий же день Соколов находится в Германии.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.

Издание Spiegel не исключало, что задержанный по подозрению в убийстве 49-летний россиянин Вадим Соколов имеет отношение к спецслужбам РФ. Позднее сообщалось, что он получал визу как инженер, а на самом деле его зовут Вадим Красиков.

В связи с новыми подробностями дела об убийстве Хангошвили власти Германии выслали из страны двух работавших в посольстве РФ сотрудников спецслужб, а послу Москвы в ФРГ вручили ноту протеста.

15 декабря суд в ФРГ признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Он приговорён к пожизненному заключению.