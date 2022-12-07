Захарова: реакция Запада на закрытие телеканала «Дождь» прекрасна

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «прекрасной» реакцию европейских стран на закрытие телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ, исполняющих функции иностранных агентов) в Латвии. В эфире радио Sputnik она заявила, что Запад проигнорировал ситуацию и его «ничего не интересует».

А теперь по поводу реакции Запада — она прекрасна. Потому что ее нет. Они не видят, как закрывают канал. Они не видят, как отбирают лицензию. Они не задают вопрос, а куда пошли, собственно говоря, их же деньги на информационную поддержку вот такого контента. Их ничего не интересует. Они просто этого не видят, — сказала Захарова.

Она также указала на то, что на Западе молчат «по каким-то неведомым нам причинам». Захарова удивилась тому, что телеканалу не оказывают поддержки, не звучат «выступления в защиту свободы слова журналистики» и «призывы к правительству или руководству одуматься, вернуться в лоно демократичности».

Захарова иронично заметила, что у Запада есть соответствующие заявления в защиту «Дождя», в котором остается только поменять слово «Россия» на слово «Латвия».

6 декабря председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Ивар Аболиньш сообщил о том, что госорган решил аннулировать лицензию «Дождя». По его словам, это решение было принято в связи с «угрозой национальной безопасности и общественному порядку».