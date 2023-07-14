Захарова сыронизировала по поводу обвинений ООН в адрес КНДР Захарова: нет никаких подтверждений падения северокорейской ракеты в экономической зоне РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у РФ пока нет данных, подтверждающих падение северокорейской ракеты в исключительной экономической зоне России. В своем Telegram-канале она с иронией прокомментировала возможность ООН определять направление полета ракет.

Обнадеживает появление у ООН возможности определять направление полета ракет. Учитывая такую определенность и оперативность, надеемся на скорое получение от Секретариата долгожданного ответа на вопрос: кто обстреливает Запорожскую АЭС? — написала Захарова.

Ранее помощник генсека ООН Халед Хиари на заседании Совбеза сообщил, что ракета была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна и упала в море в российской экономической зоне. По данным Хаиари, полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР.

До этого постоянный представитель Северной Кореи при Совбезе ООН Ким Сон заявил, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове и с этой целью направляют в Южную Корею ядерную подводную лодку. По его словам, подобное происходит впервые за 40 лет.