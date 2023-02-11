Захарова высмеяла Белоцерковскую после слов о российской тушенке Захарова назвала Белоцерковскую бесноватой после ее слов о муляже тушенки

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над заявлением сбежавшего из России блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о том, что на полках российских магазинов вместо настоящей тушенки лежат ее муляжи. В Telegram-канале дипломат назвала Белоцерковскую бесноватой и добавила смеющийся смайлик.

Бесноватая, ей-богу. Муляжи тушенки [смайлик], — написала Захарова.

Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что в одном из магазинов в Набережных Челнах появились муляжи тушенки. Под товаром висели пояснительные записки, в которых рекомендовалось обратиться в кассу, чтобы приобрести банку с настоящими консервами. Пользователи Сети предположили, что так магазин борется с кражами.

В марте прошлого года Белоцерковская опубликовала в соцсетях сообщения о событиях в Буче, которые противоречили позиции Минобороны РФ. В декабре 2022 года Интерпол отказался выполнить запрос о ее экстрадиции в Россию. В организации считают преследование по статье о фейках политически мотивированным. Впоследствии Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к девяти годам тюрьмы за распространение фейков.

Ранее Захарова заявила, что на некоторые заявления «антипартнеров» невозможно реагировать, не использовав иронию или сарказм. По ее словам, ирония — это закономерная реакция российского МИД на неадекватные высказывания.