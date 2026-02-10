Захарова призналась, что вдохновляет ее на написание стихотворений и песен Захарова призналась, что дипломатия вдохновляет ее на написание стихов и песен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Парламентской газетой» призналась, что дипломатическая работа вдохновляет ее на написание стихотворений и песен. По ее словам, поэтическое настроение может прийти к ней в самых разных ситуациях, например, в самолете или в период ожидания в кулуарах перед переговорами.

Работа как раз и вдохновляет, в том числе те эмоции, которые ты переживаешь. Порой они настолько острые, яркие и сильные, что для них требуется какой-то другой формат. Мы работаем со словами. творчество для меня — это параллельная, но сопряженная с моей основной деятельностью линия. Я не ищу для этого отдельное время и пространство, в котором можно было бы отключиться от внешнего мира, — рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что, когда у нее появляется вдохновение, она старается поймать свои эмоции и выразить их в тексте. В такие моменты Захарова записывает мысли в блокнот, телефон или же с помощью диктофона. Она добавила, что немало дипломатов испытывают большой интерес к поэзии, так в МИД РФ действует литературно-творческое объединение «Отдушина».

