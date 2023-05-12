Захарова пошутила над Зеленским после решения ЕВС Захарова: Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам Евровидения-2023

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Offi/Global Look Press

Владимир Зеленский

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что президент Украины Владимир Зеленский составил бы достойную конкуренцию участникам Евровидения. Так дипломат прокомментировала решение Европейского вещательного союза отклонить просьбу украинского лидера выступить с видеообращением в финале конкурса. Захарова назвала такое решение «напрасным».

А вот это напрасно. В этом году он составил бы участникам «Евровидения» достойную конкуренцию, — написала Захарова.

Подписчики представителя российского МИД согласились с мнением Захаровой и отметили, что конкурс перестал быть музыкальным.

Ранее были определены последние участники финальной стадии Евровидение-2023 в Ливерпуле. Всего 26 стран выступят на сцене 13 мая, чтобы побороться за главный приз конкурса — хрустальный микрофон. По результатам голосования в финал прошли: Албания, Кипр, Эстония, Бельгия, Австрия, Литва, Польша, Австралия, Армения и Словения. Они присоединятся к уже отобранным странам: Норвегия, Хорватия, Португалия, Сербия, Израиль, Финляндия, Чехия, Швеция, Швейцария, Молдавия, Украина, Италия, Франция, Германия, Испания и Великобритания.