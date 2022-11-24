Захарова ответила на неприличный жест украинского постпреда при ООН

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала поднятый средний палец украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы позорным символом. В своем Telegram-канале дипломат выразила мнение, что «киевский режим» идет на дно.

Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом, — написала Захарова.

Ранее Кислица раскритиковал в своем Twitter выступление российского коллеги Василия Небензи, назвав необходимость слушать его «одной из самых ужасных обязанностей». Он также опубликовал фото с выставленным средним пальцем. Ряд дипломатов из других миссий осудили подобное поведение Кислицы.

Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия ведет обстрелы объектов инфраструктуры Украины в ответ на поставки в страну западного оружия и призывы Киева одержать военную победу над Москвой. По его словам, своими действиями Россия пытается привести ситуацию за стол переговоров.