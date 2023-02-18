Захарова ответила на откровение фон дер Ляйен по санкциям против России Захарова: ЕС и США разрабатывали провокацию в деталях

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Страны Запады в деталях готовили провокацию в отношении России, поскольку санкции разрабатывали еще до начала конфликта на Украине, так представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в ходе Мюнхенской конференции сообщила, что рестрикции начали готовить за два месяца до начала спецоперации России на Украине. Европейский политик объяснила свои слова тем, что американская разведка предоставила данные о возможном начале военного конфликта.

Планы по включению меня в санкции были у Евросоюза с подачи США уже в конце 2021 года с удивительной формулировкой «за содействие развертыванию войск на территории Украины». Готовились непартнеры основательно, разрабатывали провокацию в деталях, раздувая пламя конфликта, — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее фон дер Ляйен во время саммита ЕС — Украина заявляла, что Евросоюз введет десятый пакет антироссийских санкций в годовщину начала военной операции на Украине, 24 февраля. По ее словам, общая сумма ограничений превысит €10 млрд.

Политик отметила, что новые санкции, в частности, затронут поставки в Россию технологий, которые могут использоваться в боевых действиях на Украине. Кроме того, страны ЕС введут ограничения, которые закроют лазейки для обхода действующих рестрикций, добавила фон дер Ляйен.