Захарова оценила призыв Зеленского передать Украине Саакашвили Захарова: таблетки для лечения Саакашвили есть только у Зеленского

Фото: МИД РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова

Таблетки для лечения экс-главы Грузии Михаила Саакашвили есть только у президента Украины Владимира Зеленского, написала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на призыв украинского лидера отправить Саакашвили в Киев для лечения.

Зеленский призвал грузинские власти передать его стране Саакашвили для лечения. Такие таблетки есть только у Зеленского, — написала она.

Зеленский также поручил МИД выслать из страны грузинского посла и передать предписание о том, чтобы он покинул государство в течение 48 часов из-за ситуации с бывшим президентом Грузии. Украинский лидер напомнил, что Саакашвили является гражданином Украины.

Грузинское издание Mtavari 3 июля опубликовало видео с онлайн-заседания Тбилисского городского суда, к которому присоединился Саакашвили. Экс-глава государства показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах можно заметить впалые щеки бывшего президента, он также показал торчащие ребра и впалый живот.

Психиатр, нарколог и член Национальной наркологической лиги Василий Шуров считает, что Саакашвили демонстрировал продуманное и целенаправленное поведение, чтобы выбраться из тюрьмы. Эксперт допустил, что экс-президент принимал наркотики.