Захарова оценила перспективы сотрудничества России и Ирана Захарова: подготовка проекта большого договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана продолжается

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Иран и Россия ведут подготовку проекта нового межгосударственного договора о стратегическом партнерстве, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на вопрос NEWS.ru о том, могут ли возникнуть затруднения при разработке этого соглашения из-за протеста иранской стороны послу РФ в связи с совместным заявлением, сделанным по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Недовольство Тегерана вызвал один из пунктов заявления, который, с точки зрения официальных лиц Ирана, отразил солидарность с подходами ОАЭ к территориальному спору вокруг трех островов в Ормузском проливе, которые Тегеран считает своими. Иранскую сторону не устроили объяснения Москвы.

Подготовка проекта нового большого межгосударственного договора между нашими странами продолжается. Стороны подтверждают свою заинтересованность в скорейшем завершении процесса согласования и подписания этого документа, — заявила Захарова.

Она добавила, что 18 июля итоги заседания стратегического диалога Россия — ССАГПЗ обсуждались в ходе телефонного разговора министров иностранных дел России и Ирана.

В его ходе было отмечено, что главы внешнеполитических ведомств стран подтвердили приверженность закрепленным в уставе ООН основополагающим принципам международного права во всей полноте и взаимосвязи, в том числе подтвердили уважение суверенитета и территориальной целостности, — резюмировала она.

Ранее МИД Ирана вручил ноту протеста послу России Алексею Дедову после публикации совместного заявления Москвы и ССАГПЗ, в котором говорится об островах в Персидском заливе. Помощник главы иранского МИД Алиреза Энаяти сообщил российскому дипломату, что упомянутые острова «навсегда принадлежат Ирану». Он также «потребовал, чтобы Россия изменила свою позицию по этому вопросу».

Дедов в ответ заявил, что Россия уважает территориальную целостность Ирана.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили 18 июля по телефону предстоящие очные контакты на различных уровнях. В ходе встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в тесной координации подходов, в том числе в рамках предстоящих очных контактов.