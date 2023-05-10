Захарова назвала позором запрет «Бессмертного полка» в Берлине

Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

«Бессмертный полк» в Берлине, 2022 год

Запрет на проведение акции «Бессмертный полк» в Берлине является позором для всей немецкой нации, заявила в ходе брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, таким образом власти ФРГ пытаются подвергнуть сомнению решение послевоенного Нюрнбергского трибунала.

К сожалению, в этом году к запретам решила присоединиться и Германия. Власти Берлина. Это позор, это позор для всего германского общества. Вам могут нравиться или не нравиться философия, идеология, политические деятели. Но вы не имеете права подвергать сомнению решения Нюрнбергского трибунала. А все, что было сделано властями Берлина по ограничению празднования этого дня, есть, безусловно, покушение на решения Нюрнберга, — сказала Захарова.

Также она отметила, что ограничения коснулись и жителей Латвии. По словам представителя МИД, желавших возложить цветы к могилам предков людей просили «выйти из нашей страны, покинуть пределы этого пространства, мы не хотим это видеть у себя». Она напомнила, что решение Нюрнбергского трибунала действует до сих пор, и оно не поддается сомнениям.

Ранее Высший административный суд Берлина одобрил жалобу местной полиции и запретил использование флагов России на 9 Мая. Помимо этого, под запрет подпали знамена Советского Союза и георгиевские ленты. Полиция Берлина сообщила, что запрет будет действовать исключительно на территории обозначенных мемориалов в городе. До этого административный суд Берлина разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка». Участники акции должны были пройти по улице 17 Июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене.