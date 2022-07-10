Захарова назвала отъезд Трасс накануне заседания G20 глубинным бойкотом РФ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Отъезд главы британского МИД Лиз Трасс накануне заседания G20 является «глубинным бойкотом России», заявила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне, — сказала Захарова.

Накануне представитель МИД РФ ответила на слова госсекретаря США Энтони Блинкена об изоляции России на G20, назвав их «небылицами». Дипломат считает, что политик сам просит лидеров других стран оградить Москву от контактов на грядущем саммите «Группы двадцати». По мнению Захаровой, подобные политические потуги текущей администрации Белого дома «обречены на бесславный конец».