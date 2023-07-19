Захарова назвала фейками слухи о переговорах России и США по Украине

Фото: МИД РФ

Официалный представитель МИД Мария Захарова

Информация американских СМИ о тайных переговорах по Украине министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с бывшими чиновниками из США является намеренным вбросом, заявила в эфире Первого канала официалный представитель МИД Мария Захарова. По ее мнению, подобная информация будет распространяться и дальше с целью раскачать Россию изнутри.

Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, договоренностям с Украиной Лавров не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально. И помимо всего прочего, это будет делаться и дальше, эта тема будет постоянно находиться на плаву, именно для того чтобы и раскачать в том числе нас изнутри, — сказала Захарова.

Она отметила, что фейки со стороны США создавались с целью показать, что Россия якобы готова вести полулегальные переговоры с главными поставщиками оружия на Украину.

Телеканал NBC ранее рассказывал, что бывшие чиновники США в апреле проводили секретные переговоры с Лавровым, чтобы заложить основу для обсуждения завершения украинского конфликта. Тогда Захарова утверждала, что вбросы США о «секретных переговорах» говорят о моральной капитуляции Вашингтона. Это большой проигрыш США, отметила дипломат.