Захарова назвала абсолютно безумным заявление Британии о поддержке Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о планах Королевства сохранить помощь Украины на прежнем уровне является абсолютно безумным, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что такая позиция бьет по интересам самого же Лондона.

Абсолютно безумное, оторванное от реалий, [можно расценивать высказывание] как спонсирование политического проекта, как акт русофобии, как акт, направленный против подданных своей же собственной страны, — констатировала дипломат.

По словам Захаровой, британские политики просто вводят людей в заблуждение и натравливают друг на друга. Она заявила, что такая политика ударяет по исконным интересам самой Британии.

В 2022 году Лондон оказал Украине помощь на сумму $2,92 млрд и в 2023 году намеревался направить на эти цели не меньшую сумму. Но конкретные обязательства Великобритании на 2024 год пока не озвучивались.

Во время пресс-конференции Захарова также рассказала, что Россия не исключает возможной подготовки провокации на Украине с использованием отравляющих веществ западного производства. По словам представителя МИД, инструментами для антироссийской информационной кампании с целью обвинения Москвы в применении химического оружия могут стать структуры ООН и СМИ.