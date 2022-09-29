Захарова напомнила Белому дому про угрозы Байдена «Северному потоку — 2»

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер, что во время выступления президента США Джо Байдена от 7 февраля 2022 года звучала угроза именно «покончить» с газопроводом «Северный поток — 2». Так дипломат прокомментировала слова Жан-Пьер о том, что Байден якобы имел в виду, что трубопровод не введут в строй. Захарова отметила, что между словами «ввести» и «покончить» есть большая разница.

Между «не ввести» и «покончим с этим» есть большая разница. Именно второе было произнесено президентом США, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также указала на слова координатора СНБ Белого дома Джона Кирби, который активно интересовался работой трубопровода «Северный поток».

Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что президент США Джо Байден не обещал уничтожить «Северный поток — 2». По словам представителя американской администрации, президент лишь обещал не допустить ввода в строй трубопровода. Она добавила, что лидер США выполнил свое обещание с помощью немецкого руководства, когда трубопровод не был введен в эксплуатацию, пишет РИА Новости. В ходе своего февральского выступления Байден заявил, что «никакого „Северного потока — 2“ не будет» и то, что «США положат ему конец».