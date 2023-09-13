Москва рассматривает шаги Еревана по ратификации Римского статута Международного уголовного суда как недружественные, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга на Восточном экономическом форуме. Она напомнила, что недавно в МИД был вызван посол Армении, которому сделано представление в связи с недружественными действиями.
Мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили <...> по двусторонним каналам, но уже на каком-то этапе стали говорить и в публичной сфере, ровно потому, что вопросов все больше, — заявила Захарова.
По ее словам, это не единственный подобный шаг, который, как понимала армянская сторона, вызовет у Москвы справедливые вопросы.
Также Захарова ответила на вопросы по армяно-азербайджанскому урегулированию. Она отметила, что заявления недружественного характера со стороны Еревана могут навредить реализации мирного плана.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе с Азербайджаном. Он выразил уверенность в осведомленности президента РФ Владимира Путина в нюансах этого вопроса.
Пашинян отметил, что процесс ратификации начался в декабре 2022 года, до того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.