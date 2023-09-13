Захарова: Москва рассматривает шаги Еревана как недружественные

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Москва рассматривает шаги Еревана по ратификации Римского статута Международного уголовного суда как недружественные, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга на Восточном экономическом форуме. Она напомнила, что недавно в МИД был вызван посол Армении, которому сделано представление в связи с недружественными действиями.

Мы рассматриваем подобные шаги как недружественные, о чем неоднократно говорили <...> по двусторонним каналам, но уже на каком-то этапе стали говорить и в публичной сфере, ровно потому, что вопросов все больше, — заявила Захарова.

По ее словам, это не единственный подобный шаг, который, как понимала армянская сторона, вызовет у Москвы справедливые вопросы.

Также Захарова ответила на вопросы по армяно-азербайджанскому урегулированию. Она отметила, что заявления недружественного характера со стороны Еревана могут навредить реализации мирного плана.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Арменией Римского статута МУС не направлена против России, а связана с ситуацией на границе с Азербайджаном. Он выразил уверенность в осведомленности президента РФ Владимира Путина в нюансах этого вопроса.

Пашинян отметил, что процесс ратификации начался в декабре 2022 года, до того, как МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.