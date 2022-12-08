Захарова допустила подготовку США «дворцового переворота» на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД Мария Захарова допустила, что США могут осуществить государственный переворот на Украине. Во время брифинга, дипломат высказала мнение, что появление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киеве было неслучайным.

Ее появление в Киеве в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается дворцовый переворот или какая-то кадровая перестановка, — заявила Захарова.

По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому и его кабмину есть о чем задуматься, поскольку они «не раз испытывали терпение Вашингтона».

Ранее Захарова заявила, что Вашингтон намеревается поддерживать конфликт на Украине как минимум до 2025 года. По ее словам, об этом свидетельствует информация из тех документов, которые американские власти «ни от кого не скрывают».