Яровая предложила узаконить понятие «русофобия» Депутат Яровая предложила ввести уголовную ответственность за русофобию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Яровая

Депутат Ирина Яровая предложила дать законодательное определение русофобии и ввести уголовную ответственность за нее, передает РИА Новости. C аналогичным заявлением на днях выступил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию, — заявила она.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марков предложил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову рассмотреть возможность введения административной ответственности для россиян, злоупотребляющих правом подавать жалобы в государственные органы.

9 мая в Варшаве агрессивная толпа помешала послу России в Польше Сергею Андрееву возложить цветы на мемориальном кладбище. Главу дипмиссии и сопровождавших его сотрудников посольства вынудили уехать. Незадолго до этого глава отдела международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач порекомендовал Андрееву воздержаться от возложения цветов к мемориалу советским воинам.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне «Знание.Первые» заявил, что Польша охвачена русофобией. По его словам, поляки «как сумасшедшие» ненавидят Россию.