Яровая обвинила Пентагон в подготовке применения биологического оружия

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Ирина Яровая

Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, заявила на заседании парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине сопредседатель комиссии Ирина Яровая. По ее словам, которые приводятся на сайте Госдумы, это должно стать предметом международного расследования.

Стало очевидным, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения, — подчеркнула Яровая.

Депутат добавила, что Соединенные Штаты используют площадку ООН «для обмана и манипуляций» в собственных интересах, чтобы отвлечь внимание разговорами о ядерных угрозах и подготовить самый опасный военно-биологический вид оружия массового поражения. Она отметила, что роль объекта отвлечения и манипуляции в этих планах играет в том числе и Украина.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что США признали факт проведения биоисследований на Украине на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник, а также факт вывоза с Украины образцов патогенных штаммов и биоматериалов. По его словам, это произошло в Женеве на совещании государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Как ранее признались в Пентагоне, в течение последних 20 лет США оказывали поддержку в развитии 46 биологических объектов на Украине в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности. Сведения о сотрудничестве между двумя странами были опубликованы вскоре после того, как российские власти начали обвинять США в военно-биологической деятельности на территории Украины.