13 января 2026 в 16:46

Ярославский губернатор доложил Путину о ситуации с дорогами в регионе

Губернатор Евраев: Ярославская область досрочно обновит общественный транспорт

Михаил Евраев Михаил Евраев Фото: kremlin.ru
Поручение президента России Владимира Путина по обновлению общественного транспорта в Ярославской области будет выполнено досрочно, заявил губернатор региона Михаил Евраев в ходе рабочей встречи с главой государства. По его словам, автопарк области будет полностью обновлен уже к 2026 году.

По вашему указу о национальных целях к 2030 году в регионах должно быть 85% нового транспорта. Мы ваше поручение выполним досрочно: у нас будет уже в 2026 году 100% нового транспорта, — сказал Евраев.

Он уточнил, что речь идет о поставке почти 1300 новых единиц транспорта. Все они будут иметь фирменную символику региона с использованием буквы «Я» и изображением медведя с секирой.

Губернатор также отметил, что дорожная отрасль остается одной из приоритетных и проблемных. Несмотря на отремонтированные 2100 км дорог, в регионе предстоит выполнить еще значительный объем работ.

Ранее Евраев на встрече с Путиным заявил, что увеличение зарплат в Ярославской области в два раза опережает рост инфляции. Он отметил, что заработные платы в области растут на уровне среднероссийских показателей.

