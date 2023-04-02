Медведев пригрозил Зеленскому божьим судом за Киево-Печерскую лавру

Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ситуация в Киево-Печерской лавре

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в Telegram, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский ответят перед богом за захват Киево-Печерской лавры. Он назвал украинских политиков «взбесившимися ублюдками» и «Гнусной мразью».

Глядя на то, что творят Зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное, — написал Медведев.

Также он процитировал Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис) 19:20, в котором зверя и лжепророка бросили живьем в огненное озеро.

10 марта и. о. генерального дирeктора Национального заповедника «Киево-Печeрская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печeрской лавры канонической УПЦ должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора aренды.

30 марта украинские СМИ сообщили, чтo верующие УПЦ не пустили в Киево-Печерскую лавру представителей комиссии по инвентаризации имущества. Прибывшие сотрудники правoохранительных органов не вмешивались в происходящее.

Также сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры заметили полицейских, воoруженных автоматами.