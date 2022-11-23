«Всем хватит!»: Медведев о запасах российского высокоточного оружия Медведев сообщил о наращивании производства высокоточного оружия в России

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил научно-производственное предприятие «Регион» и сообщил о наращивании производства высокоточного оружия в стране. Видео посещения завода он выложил в Telegram. Замглавы Совбеза отметил, что враги «напрасно надеются на истощение наших возможностей».

Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит! — написал он.

Медведев ранее в иносказательной манере ответил на угрозы Украины вернуть Крым. Политик отметил, что Киев являлся столицей Древней Руси, крупным малороссийским городом в составе Российской империи и республиканской столицей в составе СССР.

По мнению Медведева, «разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии», пытаются подбодрить «ручных насекомых вокруг» и показать «хозяину инсектария», что они еще способны на «тараканьи бега за куском пищи».