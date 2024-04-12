«Все свои, из Кремля»: Путин выполнил обещание, данное оленеводу из ЯНАО Путин и Лукашенко поздравили с золотой свадьбой оленевода из ЯНАО

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с золотой свадьбой ямальского оленевода Енксю Пяка, сообщил Кремль. Россиянин попросил об этом главу государства на форуме «Родные — любимые» в январе. Президент прервался на поздравление, несмотря на то что в этот момент у него проходила встреча с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, который также присоединился к пожеланиям.

Слышите нас? Все свои, из Кремля, с вами. Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем — с золотой свадьбой! И вас, и [жену] Зою Игрумовну, и всю вашу семью большую. Всего доброго, успехов! И надеемся, что мы с вами еще увидимся! — отметил президент.

Лукашенко удивился, что оленевод и его супруга прожили в браке целых 50 лет. Президент Белоруссии отметил, что такое бывает очень редко.

Президент также встретился с первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской. До этого Лукашенко присвоил ей звание Героя Белоруссии. Это звание является высшей степенью отличия, его удостаиваются граждане, совершившие подвиги во имя свободы, независимости и процветания страны. Орденом Почета также был награжден председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, который организовал полет Василевской.