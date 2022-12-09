ВС России уничтожили РСЗО «Ураган» и «Град» на Украине

Российские войска в ДНР, в районе населенного пункта Северск, уничтожили РСЗО «Ураган» и три установки РСЗО «Град», принадлежавшие ВСУ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также ВС РФ в Запорожской области поразили шесть пусковых установок американских РСЗО MLRS и немецких MARS II.

В районе населенного пункта Северск Донецкой Народной Республики уничтожена реактивная система залпового огня «Ураган», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ДНР была уничтожена американская РЛС AN/TPQ-50, а в Харьковской области — украинскую ТРК «Точка У». Также российские военные разбили склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

Конашенков добавил, что на Краснолиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях российские войска отразили атаки ВСУ, ликвидировав 200 украинских солдат.