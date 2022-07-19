ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами из США и Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России ударами высокоточного оружия уничтожили хранилища с боеприпасами из США и Европы в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости. Также был нанесен удар по батальону 81-й аэромобильной бригады украинских войск. Уничтожено более 60 человек личного состава.

В районе населенного пункта Беленькое Одесской области ударом высокоточного оружия уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению, — сказали в ведомстве.

18 июля Вооруженные силы России высокоточными ракетами уничтожили пункт временной дислокации наемников «иностранного легиона» в городе Константиновка ДНР, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, потери «солдат удачи» составили порядка 250 человек. Кроме того, уничтожено семь бронемашин и 12 специальных автомобилей.

Также, по его словам, уничтожен пункт временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в Витово Черкасской области, где находилось до 60 человек.