МО РФ: на Краснолиманском направлении ликвидировано более 50 солдат ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35

Подразделениям трех бригад ВСУ на Краснолиманском направлении нанесено поражение ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии ВС РФ, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Согласно предоставленным им данным, украинская армия лишилась более 50 человек.

Потери противника за сутки на данном направлении составили более 50-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и одна артиллерийская система М-777 производства США, — заявил Конашенков.

Помимо этого, российские военные сбили украинский самолет МиГ-29 в небе над Красноармейском Донецкой Народной Республики. По словам представителя ведомства, всего за время проведения военной операции на Украине ВС РФ уничтожили 381 самолет противника.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. <...> Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожен 381 самолет, — сказал Конашенков.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запоржском направлении были ликвидированы около 175 украинских военных, а также уничтожены четыре боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре пикапа, два автомобиля, три гаубицы Д-20 и Д-30, две самоходные гаубицы «Гвоздика», гаубица «Гиацинт», две гаубицы «МСТА-Б», самоходная артиллерийская установка «Пион», три американские артиллерийские системы M-777, реактивная система залпового огня «Град», американская радиолокационная станция AN/TPQ-37 и девять беспилотников.

Ранее стало известно, что инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева изобрели локатор для обнаружения легковесных беспилотных летательных средств. Устройство способно находить цели в радиусе до 10 км, а минимальный вес дрона для обнаружения — 150 граммов.