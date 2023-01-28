В России изобрели «грозу легких беспилотников» Инженеры в России изобрели локатор для обнаружения легковесных дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инженеры из Научно-исследовательского института вычислительных комплексов имени М. А. Карцева изобрели локатор для обнаружения легковесных беспилотных летательных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Устройство способно находить цели в радиусе до 10 км, а минимальный вес дрона для обнаружения — 150 грамм.

Российские инженеры создали из отечественных комплектующих радиолокационную станцию для обнаружения беспилотников, которая может отследить на расстоянии до 10 километров даже маловесные летательные аппараты весом от 150 граммов, — поделились в НТИ.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Виталий Долгов заявил, что разработка локатора как никогда актуальна, поскольку с каждым днем рынок беспилотников стремительно растет. Он подчеркнул, что устройство поможет находить и такие легковесные дроны, как DJI, которые пока незаметны.

Ранее генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что предприятия госкорпорации в настоящее время создают разведывательно-ударные коптеры для нужд военной операции. Они смогут наносить удары по противнику в составе роя. По его словам, компания готова поставлять беспилотные летательные аппараты в соответствии с потребностями Минобороны.