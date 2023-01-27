Чемезов рассказал о новых дронах для СВО, умеющих атаковать целым роем Чемезов: способные атаковать «роем» дроны создают в России для нужд спецоперации

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Предприятия Ростеха в настоящее время создают разведывательно-ударные коптеры для нужд специальной военной операции. Они смогут наносить удары по противнику в составе роя. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, компания готова поставлять беспилотные летательные аппараты в соответствии с потребностями Минобороны.

Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя. Такая техника существенно изменила характер боевых действий, — сообщил Чемезов.

Говоря об отечественных дронах, уже сейчас задействованных в конфликте, он привел в пример ударные БПЛА «Ланцет», которые применяются в зоне СВО «интенсивно и очень результативно».

Беспилотные летательные аппараты «Ланцет» представляют собой разработку российской фирмы ZALA, входящей в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех». Они используются для разведывательных задач на линии фронта и при удалении в тыл противника на 40–70 километров. Дроны способны нести осколочно-фугасные и кумулятивные боеприпасы.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что в ближайшие месяцы в России начнется серийное производство новейших средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и устройств для отражения атак беспилотников. Сейчас новые образцы военной техники проходят предварительные испытания. Кроме того, в компании подчеркнули, что сейчас наращиваются темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет в том числе о вертолетах, истребителях, бомбардировщиках, ракетоносцах, учебно-боевых самолетах, танках, артиллерийских установках, самоходных минометах, огнеметных системах и комплексах разведки.