ВС России сбили над Калужской областью украинский БПЛА Минобороны РФ: над Калужской областью средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили в небе над Калужской областью украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, пресечена очередная попытка Киева совершить теракт на территории России.

5 сентября около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области, — отмечается в сообщении Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково объявлен план «Ковер», что привело к задержке ряда рейсов на вылет и прилет в других аэропортах столицы. Такой план вводится при появлении в небе опасных или неизвестных объектов.

Массированной атаке беспилотников 30 августа подверглись сразу несколько российских регионов, в числе которых Брянская, Псковская, Орловская, Калужская и другие области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил налет сменой тактики ВСУ. По его словам, украинские войска перешли к террористической деятельности для запугивания населения России.