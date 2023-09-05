Российские средства ПВО в ночь на 5 сентября уничтожили в небе над Калужской областью украинский беспилотник, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, пресечена очередная попытка Киева совершить теракт на территории России.
5 сентября около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области, — отмечается в сообщении Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково объявлен план «Ковер», что привело к задержке ряда рейсов на вылет и прилет в других аэропортах столицы. Такой план вводится при появлении в небе опасных или неизвестных объектов.
Массированной атаке беспилотников 30 августа подверглись сразу несколько российских регионов, в числе которых Брянская, Псковская, Орловская, Калужская и другие области. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил налет сменой тактики ВСУ. По его словам, украинские войска перешли к террористической деятельности для запугивания населения России.